Customizing your themes
6. Customize Block Styles
A block style currently only holds three different colour properties. They are 'colourPrimary', 'colourSecondary' and 'colourTertiary'. This value can either be defined as a hex value or as a hue. For more information on block styles visit our themes documentation.
Add a
blockStyles section to the theme definition in
src/index.js so that it now looks like the below.
There is one block style for each category in the sample app's toolbox:
Blockly.Themes.Halloween = Blockly.Theme.defineTheme('halloween', {
base: Blockly.Themes.Classic,
categoryStyles: {
logic_category: {
colour: '#8b4513',
},
loop_category: {
colour: '#85E21F',
},
math_category: {
colour: '#542788',
},
text_category: {
colour: '#FE9B13',
},
list_category: {
colour: '#4a148c',
},
variable_category: {
colour: '#cc0000',
},
procedure_category: {
colour: '#1b5e20',
},
},
blockStyles: {
logic_blocks: {
colourPrimary: '#8b4513',
colourSecondary: '#ff0000',
colourTertiary: '#C5EAFF',
},
loop_blocks: {
colourPrimary: '#85E21F',
colourSecondary: '#ff0000',
colourTertiary: '#C5EAFF',
},
math_blocks: {
colourPrimary: '#542788',
colourSecondary: '#9a7fc7',
colourTertiary: '#cdb6e9',
},
text_blocks: {
colourPrimary: '#FE9B13',
colourSecondary: '#ff0000',
colourTertiary: '#C5EAFF',
},
list_blocks: {
colourPrimary: '#4a148c',
colourSecondary: '#AD7BE9',
colourTertiary: '#CDB6E9',
},
variable_blocks: {
colourPrimary: '#cc0000',
colourSecondary: '#ff6666',
colourTertiary: '#ffcccc',
},
procedure_blocks: {
colourPrimary: '#1b5e20',
colourSecondary: '#4caf50',
colourTertiary: '#c8e6c9',
},
},
componentStyles: {
workspaceBackgroundColour: '#ff7518',
toolboxBackgroundColour: '#F9C10E',
toolboxForegroundColour: '#fff',
flyoutBackgroundColour: '#252526',
flyoutForegroundColour: '#ccc',
flyoutOpacity: 1,
scrollbarColour: '#ff0000',
insertionMarkerColour: '#fff',
insertionMarkerOpacity: 0.3,
scrollbarOpacity: 0.4,
cursorColour: '#d0d0d0',
blackBackground: '#333',
},
});
Test it
Refresh the page, then click on different categories and drag out blocks. You should see the colours that you applied show up.