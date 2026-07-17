Skip to main content

Customizing your themes

6. Customize Block Styles

A block style currently only holds three different colour properties. They are 'colourPrimary', 'colourSecondary' and 'colourTertiary'. This value can either be defined as a hex value or as a hue. For more information on block styles visit our themes documentation.

Add a blockStyles section to the theme definition in src/index.js so that it now looks like the below. There is one block style for each category in the sample app's toolbox:

Blockly.Themes.Halloween = Blockly.Theme.defineTheme('halloween', {
  base: Blockly.Themes.Classic,
  categoryStyles: {
    logic_category: {
      colour: '#8b4513',
    },
    loop_category: {
      colour: '#85E21F',
    },
    math_category: {
      colour: '#542788',
    },
    text_category: {
      colour: '#FE9B13',
    },
    list_category: {
      colour: '#4a148c',
    },
    variable_category: {
      colour: '#cc0000',
    },
    procedure_category: {
      colour: '#1b5e20',
    },
  },
  blockStyles: {
    logic_blocks: {
      colourPrimary: '#8b4513',
      colourSecondary: '#ff0000',
      colourTertiary: '#C5EAFF',
    },
    loop_blocks: {
      colourPrimary: '#85E21F',
      colourSecondary: '#ff0000',
      colourTertiary: '#C5EAFF',
    },
    math_blocks: {
      colourPrimary: '#542788',
      colourSecondary: '#9a7fc7',
      colourTertiary: '#cdb6e9',
    },
    text_blocks: {
      colourPrimary: '#FE9B13',
      colourSecondary: '#ff0000',
      colourTertiary: '#C5EAFF',
    },
    list_blocks: {
      colourPrimary: '#4a148c',
      colourSecondary: '#AD7BE9',
      colourTertiary: '#CDB6E9',
    },
    variable_blocks: {
      colourPrimary: '#cc0000',
      colourSecondary: '#ff6666',
      colourTertiary: '#ffcccc',
    },
    procedure_blocks: {
      colourPrimary: '#1b5e20',
      colourSecondary: '#4caf50',
      colourTertiary: '#c8e6c9',
    },
  },
  componentStyles: {
    workspaceBackgroundColour: '#ff7518',
    toolboxBackgroundColour: '#F9C10E',
    toolboxForegroundColour: '#fff',
    flyoutBackgroundColour: '#252526',
    flyoutForegroundColour: '#ccc',
    flyoutOpacity: 1,
    scrollbarColour: '#ff0000',
    insertionMarkerColour: '#fff',
    insertionMarkerOpacity: 0.3,
    scrollbarOpacity: 0.4,
    cursorColour: '#d0d0d0',
    blackBackground: '#333',
  },
});

Test it

Refresh the page, then click on different categories and drag out blocks. You should see the colours that you applied show up.

Blockly workspace and flyout with customized block colours.