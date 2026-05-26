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Define a category toolbox

A category toolbox has multiple sets of blocks that are arranged into different categories.

A category toolbox with Control and Logic categories. The Logic category is open and the flyout toolbox contains comparison, and-or, and true-false blocks.

To create a category toolbox, pass JSON or XML describing the toolbox to the toolbox property of the configuration options.

var toolbox = {
    "kind": "categoryToolbox",
    "contents": [
      {
        "kind": "category",
        "name": "Control",
        "contents": [
          {
            "kind": "block",
            "type": "controls_if"
          },
        ]
      },
      {
        "kind": "category",
        "name": "Logic",
        "contents": [
          {
            "kind": "block",
            "type": "logic_compare"
          },
          {
            "kind": "block",
            "type": "logic_operation"
          },
          {
            "kind": "block",
            "type": "logic_boolean"
          }
        ]
      }
    ]
  };
var workspace = Blockly.inject('blocklyDiv', {toolbox: toolbox});