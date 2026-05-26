Define a category toolbox

< xml id = " toolbox " style = " display: none " >



< category name = " Control " >



< block type = " controls_if " > </ block >



</ category >



< category name = " Logic " >



< block type = " logic_compare " > </ block >



< block type = " logic_operation " > </ block >



< block type = " logic_boolean " > </ block >



</ category >



</ xml >



< script >



var workspace = Blockly.inject('blocklyDiv',



{toolbox: document.getElementById('toolbox')});

