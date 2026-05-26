Skip to main content

Define a flyout toolbox

A flyout toolbox has a single set of blocks that are displayed at all times.

A workspace with a flyout toolbox containing two blocks.

To create a flyout toolbox, pass JSON or XML describing the toolbox to the toolbox property of the configuration options.

var toolbox = {
    "kind": "flyoutToolbox",
    "contents": [
      {
        "kind": "block",
        "type": "controls_if"
      },
      {
        "kind": "block",
        "type": "controls_whileUntil"
      }
    ]
  };
var workspace = Blockly.inject('blocklyDiv', {toolbox: toolbox});