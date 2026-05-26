Define a flyout toolbox
A flyout toolbox has a single set of blocks that are displayed at all times.
To create a flyout toolbox, pass JSON or XML describing the toolbox to the
toolbox property of the configuration
options.
- JSON
- XML
- XML String
var toolbox = {
"kind": "flyoutToolbox",
"contents": [
{
"kind": "block",
"type": "controls_if"
},
{
"kind": "block",
"type": "controls_whileUntil"
}
]
};
var workspace = Blockly.inject('blocklyDiv', {toolbox: toolbox});
<xml id="toolbox" style="display: none">
<block type="controls_if"></block>
<block type="controls_whileUntil"></block>
</xml>
<script>
var workspace = Blockly.inject('blocklyDiv',
{toolbox: document.getElementById('toolbox')});
</script>
var toolbox = '<xml>' +
'<block type="controls_if"></block>' +
'<block type="controls_whileUntil"></block>' +
'</xml>';
var workspace = Blockly.inject('blocklyDiv', {toolbox: toolbox});