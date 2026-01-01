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blockAnimations
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blockly
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blockAnimations
blockAnimations namespace
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blockly.block_namespace.commentmodel_interface.text_propertysignature
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blockRendering namespace
blockAnimations namespace