BlocklyOptions interface
Blockly options.
Signature:
export interface BlocklyOptions
Properties
Property
Modifiers
Type
Description
boolean
(Optional)
boolean
(Optional)
boolean
(Optional)
boolean
(Optional)
GridOptions
(Optional)
boolean
(Optional)
number
(Optional)
{ [blockType: string]: number; }
(Optional)
number
(Optional)
string
(Optional)
boolean
(Optional)
MoveOptions
(Optional)
boolean
(Optional)
(Optional)
{ [key: string]: (new (...p1: any[]) => any) | string; }
(Optional)
boolean
(Optional)
string
(Optional)
{ [rendererConstant: string]: any; }
(Optional)
boolean
(Optional)
ScrollbarOptions | boolean
(Optional)
boolean
(Optional)
Theme | string | ITheme
(Optional)
string | ToolboxDefinition | Element
(Optional)
string
(Optional)
boolean
(Optional)
ZoomOptions
(Optional)