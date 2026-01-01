Skip to main content

blockly > BlocklyOptions

BlocklyOptions interface

Blockly options.

Signature:

export interface BlocklyOptions

Properties

Property

Modifiers

Type

Description

collapse?

boolean

(Optional)

comments?

boolean

(Optional)

css?

boolean

(Optional)

disable?

boolean

(Optional)

grid?

GridOptions

(Optional)

horizontalLayout?

boolean

(Optional)

maxBlocks?

number

(Optional)

maxInstances?

{ [blockType: string]: number; }

(Optional)

maxTrashcanContents?

number

(Optional)

media?

string

(Optional)

modalInputs?

boolean

(Optional)

move?

MoveOptions

(Optional)

oneBasedIndex?

boolean

(Optional)

parentWorkspace?

WorkspaceSvg

(Optional)

plugins?

{ [key: string]: (new (...p1: any[]) => any) | string; }

(Optional)

readOnly?

boolean

(Optional)

renderer?

string

(Optional)

rendererOverrides?

{ [rendererConstant: string]: any; }

(Optional)

rtl?

boolean

(Optional)

scrollbars?

ScrollbarOptions | boolean

(Optional)

sounds?

boolean

(Optional)

theme?

Theme | string | ITheme

(Optional)

toolbox?

string | ToolboxDefinition | Element

(Optional)

toolboxPosition?

string

(Optional)

trashcan?

boolean

(Optional)

zoom?

ZoomOptions

(Optional)