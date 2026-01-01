blockly > blockRendering > ConstantProvider > validatedBlockStyle_
blockRendering.ConstantProvider.validatedBlockStyle_() method
Get a full block style object based on the input style object. Populate any missing values.
Signature:
protected validatedBlockStyle_(blockStyle: Partial<BlockStyle>): BlockStyle;
Parameters
Parameter
Type
Description
blockStyle
Partial<BlockStyle>
A full or partial block style object.
Returns:
BlockStyle
A full block style object, with all required properties populated.