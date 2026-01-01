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blockly > blockRendering > ConstantProvider > validatedBlockStyle_

blockRendering.ConstantProvider.validatedBlockStyle_() method

Get a full block style object based on the input style object. Populate any missing values.

Signature:

protected validatedBlockStyle_(blockStyle: Partial<BlockStyle>): BlockStyle;

Parameters

Parameter

Type

Description

blockStyle

Partial<BlockStyle>

A full or partial block style object.

Returns:

BlockStyle

A full block style object, with all required properties populated.