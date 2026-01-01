blockly > blockRendering > Measurable
blockRendering.Measurable class
The base class to represent a part of a block that takes up space during rendering. The constructor for each non-spacer Measurable records the size of the block element (e.g. field, statement input).
Signature:
export declare class Measurable
Constructors
Constructor
Modifiers
Description
Constructs a new instance of the
Properties
Property
Modifiers
Type
Description
number
The renderer's constant provider.
number
number
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number
number