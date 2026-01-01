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blockly > blockRendering > Measurable

blockRendering.Measurable class

The base class to represent a part of a block that takes up space during rendering. The constructor for each non-spacer Measurable records the size of the block element (e.g. field, statement input).

Signature:

export declare class Measurable

Constructors

Constructor

Modifiers

Description

(constructor)(constants)

Constructs a new instance of the Measurable class

Properties

Property

Modifiers

Type

Description

centerline

number

constants_

protected

readonly

ConstantProvider

The renderer's constant provider.

height

number

notchOffset

number

type

number

width

number

xPos

number