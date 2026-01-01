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blockly > Events > BlockChange > (constructor)

Events.BlockChange.(constructor)

Constructs a new instance of the BlockChange class

Signature:

constructor(opt_block?: Block, opt_element?: string, opt_name?: string | null, opt_oldValue?: unknown, opt_newValue?: unknown);

Parameters

Parameter

Type

Description

opt_block

Block

(Optional) The changed block. Undefined for a blank event.

opt_element

string

(Optional) One of 'field', 'comment', 'disabled', etc.

opt_name

string | null

(Optional) Name of input or field affected, or null.

opt_oldValue

unknown

(Optional) Previous value of element.

opt_newValue

unknown

(Optional) New value of element.