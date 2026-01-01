blockly > Events > BlockChange > (constructor)
Events.BlockChange.(constructor)
Constructs a new instance of the
BlockChange class
Signature:
constructor(opt_block?: Block, opt_element?: string, opt_name?: string | null, opt_oldValue?: unknown, opt_newValue?: unknown);
Parameters
Parameter
Type
Description
opt_block
(Optional) The changed block. Undefined for a blank event.
opt_element
string
(Optional) One of 'field', 'comment', 'disabled', etc.
opt_name
string | null
(Optional) Name of input or field affected, or null.
opt_oldValue
unknown
(Optional) Previous value of element.
opt_newValue
unknown
(Optional) New value of element.