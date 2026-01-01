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blockly > FieldNumber > setConstraints

FieldNumber.setConstraints() method

Set the maximum, minimum and precision constraints on this field. Any of these properties may be undefined or NaN to be disabled. Setting precision (usually a power of 10) enforces a minimum step between values. That is, the user's value will rounded to the closest multiple of precision. The least significant digit place is inferred from the precision. Integers values can be enforces by choosing an integer precision.

Signature:

setConstraints(min: number | string | undefined | null, max: number | string | undefined | null, precision: number | string | undefined | null): void;

Parameters

Parameter

Type

Description

min

number | string | undefined | null

Minimum value.

max

number | string | undefined | null

Maximum value.

precision

number | string | undefined | null

Precision for value.

Returns:

void