blockly > FieldNumber > setConstraints
FieldNumber.setConstraints() method
Set the maximum, minimum and precision constraints on this field. Any of these properties may be undefined or NaN to be disabled. Setting precision (usually a power of 10) enforces a minimum step between values. That is, the user's value will rounded to the closest multiple of precision. The least significant digit place is inferred from the precision. Integers values can be enforces by choosing an integer precision.
Signature:
setConstraints(min: number | string | undefined | null, max: number | string | undefined | null, precision: number | string | undefined | null): void;
Parameters
Parameter
Type
Description
min
number | string | undefined | null
Minimum value.
max
number | string | undefined | null
Maximum value.
precision
number | string | undefined | null
Precision for value.
Returns:
void