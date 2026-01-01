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blockly > FlyoutMetricsManager > getScrollMetrics

FlyoutMetricsManager.getScrollMetrics() method

Signature:

getScrollMetrics(opt_getWorkspaceCoordinates?: boolean, opt_viewMetrics?: ContainerRegion, opt_contentMetrics?: ContainerRegion): {
        height: number;
        width: number;
        top: number;
        left: number;
    };

Parameters

Parameter

Type

Description

opt_getWorkspaceCoordinates

boolean

(Optional)

opt_viewMetrics

ContainerRegion

(Optional)

opt_contentMetrics

ContainerRegion

(Optional)

Returns:

{ height: number; width: number; top: number; left: number; }