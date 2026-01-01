blockly > FlyoutMetricsManager > getScrollMetrics
FlyoutMetricsManager.getScrollMetrics() method
Signature:
getScrollMetrics(opt_getWorkspaceCoordinates?: boolean, opt_viewMetrics?: ContainerRegion, opt_contentMetrics?: ContainerRegion): {
height: number;
width: number;
top: number;
left: number;
};
Parameters
Parameter
Type
Description
opt_getWorkspaceCoordinates
boolean
(Optional)
opt_viewMetrics
ContainerRegion
(Optional)
opt_contentMetrics
ContainerRegion
(Optional)
Returns:
{ height: number; width: number; top: number; left: number; }