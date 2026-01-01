blockly > FlyoutMetricsManager
FlyoutMetricsManager class
Calculates metrics for a flyout's workspace. The metrics are mainly used to size scrollbars for the flyout.
Signature:
export declare class FlyoutMetricsManager extends MetricsManager
Extends: MetricsManager
Constructors
Constructor
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Description
Constructs a new instance of the
Properties
Property
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Type
Description
The flyout that owns the workspace to calculate metrics for.
Methods
Method
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Description
getScrollMetrics(opt_getWorkspaceCoordinates, opt_viewMetrics, opt_contentMetrics)