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blockly > FlyoutMetricsManager

FlyoutMetricsManager class

Calculates metrics for a flyout's workspace. The metrics are mainly used to size scrollbars for the flyout.

Signature:

export declare class FlyoutMetricsManager extends MetricsManager

Extends: MetricsManager

Constructors

Constructor

Modifiers

Description

(constructor)(workspace, flyout)

Constructs a new instance of the FlyoutMetricsManager class

Properties

Property

Modifiers

Type

Description

flyout_

protected

IFlyout

The flyout that owns the workspace to calculate metrics for.

Methods

Method

Modifiers

Description

getContentMetrics(opt_getWorkspaceCoordinates)

getScrollMetrics(opt_getWorkspaceCoordinates, opt_viewMetrics, opt_contentMetrics)