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blockly > FlyoutNavigator > getOutNode

FlyoutNavigator.getOutNode() method

Returns the parent toolbox item or previous flyout item when navigating out (left arrow) from a flyout.

Signature:

getOutNode(node?: IFocusableNode | null, bypassAdjustments?: boolean): IFocusableNode | null;

Parameters

Parameter

Type

Description

node

IFocusableNode | null

(Optional) The flyout item to navigate relative to.

bypassAdjustments

boolean

(Optional) True to skip adjusting navigation based on the flyout's layout; false (default) to take it into account.

Returns:

IFocusableNode | null