blockly > FlyoutNavigator > getPreviousNode
FlyoutNavigator.getPreviousNode() method
Returns the parent toolbox item or previous flyout item when navigating previous (up arrow) from a flyout.
Signature:
getPreviousNode(node?: IFocusableNode | null, bypassAdjustments?: boolean): IFocusableNode | null;
Parameters
Parameter
Type
Description
node
IFocusableNode | null
(Optional) The flyout item to navigate relative to.
bypassAdjustments
boolean
(Optional) True to skip adjusting navigation based on the flyout's layout; false (default) to take it into account.
Returns:
IFocusableNode | null