blockly > inputs > Input > appendField
inputs.Input.appendField() method
Add a field (or label from string), and all prefix and suffix fields, to the end of the input's field row.
Signature:
appendField<T>(field: string | Field<T>, opt_name?: string): Input;
Parameters
Parameter
Type
Description
field
string | Field<T>
Something to add as a field.
opt_name
string
(Optional) Language-neutral identifier which may used to find this field again. Should be unique to the host block.
Returns:
The input being append to (to allow chaining).