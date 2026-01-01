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blockly > JsonBlockDefinition

JsonBlockDefinition interface

Defines the JSON structure for a block definition.

Signature:

export interface JsonBlockDefinition

Example

const blockDef:  JsonBlockDefinition = {
  type: 'custom_block',
  message0: 'move %1 steps',
  args0: [
    {
      'type': 'field_number',
      'name': 'INPUT',
    },
  ],
  previousStatement: null,
  nextStatement: null,
};

Properties

Property

Modifiers

Type

Description

ariaRoleDescription?

string

(Optional)

colour?

string | number

(Optional)

enableContextMenu?

boolean

(Optional)

extensions?

string[]

(Optional)

helpUrl?

string

(Optional)

inputsInline?

boolean

(Optional)

mutator?

string

(Optional)

nextStatement?

string | string[] | null

(Optional)

output?

string | string[] | null

(Optional)

outputShape?

number

(Optional)

previousStatement?

string | string[] | null

(Optional)

style?

string | null

(Optional)

suppressPrefixSuffix?

boolean

(Optional)

tooltip?

string

(Optional)

type

string