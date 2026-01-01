JsonBlockDefinition interface
Defines the JSON structure for a block definition.
Signature:
export interface JsonBlockDefinition
Example
const blockDef: JsonBlockDefinition = {
type: 'custom_block',
message0: 'move %1 steps',
args0: [
{
'type': 'field_number',
'name': 'INPUT',
},
],
previousStatement: null,
nextStatement: null,
};
Properties
Property
Modifiers
Type
Description
string
(Optional)
string | number
(Optional)
boolean
(Optional)
string[]
(Optional)
string
(Optional)
boolean
(Optional)
string
(Optional)
string | string[] | null
(Optional)
string | string[] | null
(Optional)
number
(Optional)
string | string[] | null
(Optional)
string | null
(Optional)
boolean
(Optional)
string
(Optional)
string