blockly > MetricsManager > getPaddedContent_
MetricsManager.getPaddedContent_() method
Returns the content area with added padding.
Signature:
protected getPaddedContent_(viewMetrics: ContainerRegion, contentMetrics: ContainerRegion): {
top: number;
bottom: number;
left: number;
right: number;
};
Parameters
Parameter
Type
Description
viewMetrics
ContainerRegion
The view metrics.
contentMetrics
ContainerRegion
The content metrics.
Returns:
{ top: number; bottom: number; left: number; right: number; }
The padded content area.