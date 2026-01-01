Skip to main content

blockly > MetricsManager > getPaddedContent_

MetricsManager.getPaddedContent_() method

Returns the content area with added padding.

Signature:

protected getPaddedContent_(viewMetrics: ContainerRegion, contentMetrics: ContainerRegion): {
        top: number;
        bottom: number;
        left: number;
        right: number;
    };

Parameters

Parameter

Type

Description

viewMetrics

ContainerRegion

The view metrics.

contentMetrics

ContainerRegion

The content metrics.

Returns:

{ top: number; bottom: number; left: number; right: number; }

The padded content area.