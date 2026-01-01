navigateBlock() function
Returns the next navigable item relative to the provided block child.
Signature:
export declare function navigateBlock(block: BlockSvg, current: IFocusableNode, delta: number): IFocusableNode | null;
Parameters
Parameter
Type
Description
block
The block whose children should be navigated.
current
The navigable block child item to navigate relative to.
delta
number
The difference in index to navigate; positive values navigate forward by n, while negative values navigate backwards by n.
Returns:
IFocusableNode | null
The navigable block child offset by
delta relative to
current.