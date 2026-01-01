blockly > serialization > blocks > save
serialization.blocks.save() function
Returns the state of the given block as a plain JavaScript object.
Signature:
export declare function save(block: Block, input?: {
addCoordinates?: boolean;
addInputBlocks?: boolean;
addNextBlocks?: boolean;
doFullSerialization?: boolean;
saveIds?: boolean;
}): State | null;
Parameters
Parameter
Type
Description
block
The block to serialize.
{ addCoordinates, addInputBlocks, addNextBlocks, doFullSerialization, saveIds, }
(not declared)
(Optional)
input
{ addCoordinates?: boolean; addInputBlocks?: boolean; addNextBlocks?: boolean; doFullSerialization?: boolean; saveIds?: boolean; }
(Optional)
Returns:
State | null
The serialized state of the block, or null if the block could not be serialied (eg it was an insertion marker).