Skip to main content

blockly > serialization > blocks > save

serialization.blocks.save() function

Returns the state of the given block as a plain JavaScript object.

Signature:

export declare function save(block: Block, input?: {
    addCoordinates?: boolean;
    addInputBlocks?: boolean;
    addNextBlocks?: boolean;
    doFullSerialization?: boolean;
    saveIds?: boolean;
}): State | null;

Parameters

Parameter

Type

Description

block

Block

The block to serialize.

{ addCoordinates, addInputBlocks, addNextBlocks, doFullSerialization, saveIds, }

(not declared)

(Optional)

input

{ addCoordinates?: boolean; addInputBlocks?: boolean; addNextBlocks?: boolean; doFullSerialization?: boolean; saveIds?: boolean; }

(Optional)

Returns:

State | null

The serialized state of the block, or null if the block could not be serialied (eg it was an insertion marker).