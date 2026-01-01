Skip to main content

blockly > serialization > blocks > State

serialization.blocks.State interface

Represents the state of a given block.

Signature:

export interface State

Properties

Property

Modifiers

Type

Description

collapsed?

boolean

(Optional)

data?

string

(Optional)

deletable?

boolean

(Optional)

disabledReasons?

string[]

(Optional)

editable?

boolean

(Optional)

enabled?

boolean

(Optional)

extraState?

any

(Optional)

fields?

{ [key: string]: any; }

(Optional)

icons?

{ [key: string]: any; }

(Optional)

id?

string

(Optional)

inline?

boolean

(Optional)

inputs?

{ [key: string]: ConnectionState; }

(Optional)

movable?

boolean

(Optional)

next?

ConnectionState

(Optional)

type

string

x?

number

(Optional)

y?

number

(Optional)