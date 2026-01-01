blockly > serialization > blocks > State
serialization.blocks.State interface
Represents the state of a given block.
Signature:
export interface State
Properties
Property
Modifiers
Type
Description
boolean
(Optional)
string
(Optional)
boolean
(Optional)
string[]
(Optional)
boolean
(Optional)
boolean
(Optional)
any
(Optional)
{ [key: string]: any; }
(Optional)
{ [key: string]: any; }
(Optional)
string
(Optional)
boolean
(Optional)
{ [key: string]: ConnectionState; }
(Optional)
boolean
(Optional)
(Optional)
string
number
(Optional)
number
(Optional)