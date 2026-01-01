blockly > serialization > procedures > loadProcedure
serialization.procedures.loadProcedure() function
Deserializes the given procedure model State from JSON.
Signature:
export declare function loadProcedure<ProcedureModel extends IProcedureModel, ParameterModel extends IParameterModel>(procedureModelClass: ProcedureModelConstructor<ProcedureModel>, parameterModelClass: ParameterModelConstructor<ParameterModel>, state: State, workspace: Workspace): ProcedureModel;
Parameters
Parameter
Type
Description
procedureModelClass
ProcedureModelConstructor<ProcedureModel>
parameterModelClass
ParameterModelConstructor<ParameterModel>
state
State
workspace
Returns:
ProcedureModel