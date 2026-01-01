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blockly > serialization > procedures > loadProcedure

serialization.procedures.loadProcedure() function

Deserializes the given procedure model State from JSON.

Signature:

export declare function loadProcedure<ProcedureModel extends IProcedureModel, ParameterModel extends IParameterModel>(procedureModelClass: ProcedureModelConstructor<ProcedureModel>, parameterModelClass: ParameterModelConstructor<ParameterModel>, state: State, workspace: Workspace): ProcedureModel;

Parameters

Parameter

Type

Description

procedureModelClass

ProcedureModelConstructor<ProcedureModel>

parameterModelClass

ParameterModelConstructor<ParameterModel>

state

State

workspace

Workspace

Returns:

ProcedureModel