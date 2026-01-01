blockly > serialization > procedures > ProcedureSerializer > (constructor)
serialization.procedures.ProcedureSerializer.(constructor)
Constructs the procedure serializer.
Example usage: new ProcedureSerializer(MyProcedureModelClass, MyParameterModelClass)
Signature:
constructor(procedureModelClass: ProcedureModelConstructor<ProcedureModel>, parameterModelClass: ParameterModelConstructor<ParameterModel>);
Parameters
Parameter
Type
Description
procedureModelClass
ProcedureModelConstructor<ProcedureModel>
The class (implementing IProcedureModel) that you want this serializer to deserialize.
parameterModelClass
ParameterModelConstructor<ParameterModel>
The class (implementing IParameterModel) that you want this serializer to deserialize.