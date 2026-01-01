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blockly > serialization > procedures > ProcedureSerializer > (constructor)

serialization.procedures.ProcedureSerializer.(constructor)

Constructs the procedure serializer.

Example usage: new ProcedureSerializer(MyProcedureModelClass, MyParameterModelClass)

Signature:

constructor(procedureModelClass: ProcedureModelConstructor<ProcedureModel>, parameterModelClass: ParameterModelConstructor<ParameterModel>);

Parameters

Parameter

Type

Description

procedureModelClass

ProcedureModelConstructor<ProcedureModel>

The class (implementing IProcedureModel) that you want this serializer to deserialize.

parameterModelClass

ParameterModelConstructor<ParameterModel>

The class (implementing IParameterModel) that you want this serializer to deserialize.