blockly > ShortcutItems > names
ShortcutItems.names enum
Object holding the names of the default shortcut items.
Signature:
export declare enum names
Enumeration Members
Member
Value
Description
ABORT_MOVE
CLEANUP
COPY
CUT
DELETE
DISCONNECT
DUPLICATE
ESCAPE
EXTENDED_INFORMATION
FINISH_MOVE
FOCUS_TOOLBOX
FOCUS_WORKSPACE
INFORMATION
JUMP_BLOCK_END
JUMP_BLOCK_START
JUMP_BOTTOM_STACK
JUMP_FIRST_BLOCK
JUMP_LAST_BLOCK
JUMP_NEXT_PAGE
JUMP_PREVIOUS_PAGE
JUMP_TOP_STACK
MENU
MOVE_DOWN
MOVE_LEFT
MOVE_RIGHT
MOVE_UP
NAVIGATE_DOWN
NAVIGATE_LEFT
NAVIGATE_RIGHT
NAVIGATE_UP
NEXT_HEADING
NEXT_STACK
PASTE
PERFORM_ACTION
PREVIOUS_HEADING
PREVIOUS_STACK
REDO
SCROLL_DOWN
SCROLL_LEFT
SCROLL_RIGHT
SCROLL_UP
SHOW_TOOLTIP
START_MOVE
START_MOVE_STACK
TOGGLE_SCREENREADER
UNDO