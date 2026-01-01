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blockly > ShortcutItems > names

ShortcutItems.names enum

Object holding the names of the default shortcut items.

Signature:

export declare enum names

Enumeration Members

Member

Value

Description

ABORT_MOVE

"abort_move"

CLEANUP

"cleanup"

COPY

"copy"

CUT

"cut"

DELETE

"delete"

DISCONNECT

"disconnect"

DUPLICATE

"duplicate"

ESCAPE

"escape"

EXTENDED_INFORMATION

"extended_information"

FINISH_MOVE

"finish_move"

FOCUS_TOOLBOX

"focus_toolbox"

FOCUS_WORKSPACE

"focus_workspace"

INFORMATION

"information"

JUMP_BLOCK_END

"jump_to_block_end"

JUMP_BLOCK_START

"jump_to_block_start"

JUMP_BOTTOM_STACK

"jump_to_bottom_of_stack"

JUMP_FIRST_BLOCK

"jump_to_first_block"

JUMP_LAST_BLOCK

"jump_to_last_block"

JUMP_NEXT_PAGE

"jump_to_next_page"

JUMP_PREVIOUS_PAGE

"jump_to_previous_page"

JUMP_TOP_STACK

"jump_to_top_of_stack"

MENU

"menu"

MOVE_DOWN

"move_down"

MOVE_LEFT

"move_left"

MOVE_RIGHT

"move_right"

MOVE_UP

"move_up"

NAVIGATE_DOWN

"down"

NAVIGATE_LEFT

"left"

NAVIGATE_RIGHT

"right"

NAVIGATE_UP

"up"

NEXT_HEADING

"next_heading"

NEXT_STACK

"next_stack"

PASTE

"paste"

PERFORM_ACTION

"perform_action"

PREVIOUS_HEADING

"previous_heading"

PREVIOUS_STACK

"previous_stack"

REDO

"redo"

SCROLL_DOWN

"scroll_down"

SCROLL_LEFT

"scroll_left"

SCROLL_RIGHT

"scroll_right"

SCROLL_UP

"scroll_up"

SHOW_TOOLTIP

"show_tooltip"

START_MOVE

"start_move"

START_MOVE_STACK

"start_move_stack"

TOGGLE_SCREENREADER

"toggle_screenreader"

UNDO

"undo"