blockly > ToolboxNavigator > getNextNode
ToolboxNavigator.getNextNode() method
Returns the flyout's first item (if any) or next toolbox item when navigating next (down arrow) from a toolbox.
Signature:
getNextNode(node?: IFocusableNode | null, bypassAdjustments?: boolean): IFocusableNode | null;
Parameters
Parameter
Type
Description
node
IFocusableNode | null
(Optional) The toolbox item to navigate relative to.
bypassAdjustments
boolean
(Optional) True to skip adjusting navigation based on the toolbox's layout; false (default) to take it into account.
Returns:
IFocusableNode | null