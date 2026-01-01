Skip to main content

blockly > ToolboxNavigator > getOutNode

ToolboxNavigator.getOutNode() method

Returns the flyout's first item (if any) or previous toolbox item when navigating out (left arrow) from a toolbox.

Signature:

getOutNode(node?: IFocusableNode | null, bypassAdjustments?: boolean): IFocusableNode | null;

Parameters

Parameter

Type

Description

node

IFocusableNode | null

(Optional) The toolbox item to navigate relative to.

bypassAdjustments

boolean

(Optional) True to skip adjusting navigation based on the toolbox's layout; false (default) to take it into account.

Returns:

IFocusableNode | null