blockly > utils > aria > initializeGlobalAriaLiveRegion
utils.aria.initializeGlobalAriaLiveRegion() function
Creates an ARIA live region under the specified parent Element to be used for all dynamic announcements via
announceDynamicAriaState. This must be called only once and before any dynamic announcements can be made.
Signature:
export declare function initializeGlobalAriaLiveRegion(parent: HTMLDivElement): void;
Parameters
Parameter
Type
Description
parent
HTMLDivElement
The container element to which the live region will be appended.
Returns:
void