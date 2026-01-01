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blockly > utils > aria > initializeGlobalAriaLiveRegion

utils.aria.initializeGlobalAriaLiveRegion() function

Creates an ARIA live region under the specified parent Element to be used for all dynamic announcements via announceDynamicAriaState. This must be called only once and before any dynamic announcements can be made.

Signature:

export declare function initializeGlobalAriaLiveRegion(parent: HTMLDivElement): void;

Parameters

Parameter

Type

Description

parent

HTMLDivElement

The container element to which the live region will be appended.

Returns:

void