utils.aria.Role enum
A valid ARIA role for a Blockly DOM element. See also setRole() and getRole().
This should be used instead of directly setting an element's role attribute.
Signature:
export declare enum Role
A valid ARIA role for a Blockly DOM element. See also setRole() and getRole().
This should be used instead of directly setting an element's role attribute.
Signature:
export declare enum Role
Member
Value
Description
APPLICATION
See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/application_role.
BUTTON
See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/button_role.
CHECKBOX
See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/checkbox_role.
DIALOG
See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/dialog_role.
FIGURE
See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/figure_role.
GENERIC
See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/generic_role.
GRID
See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/grid_role.
GRIDCELL
See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/gridcell_role.
GROUP
See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/group_role.
LIST
See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/list_role.
LISTBOX
See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/listbox_role.
LISTITEM
See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/listitem_role.
MENU
See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/menu_role.
MENUITEM
See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/menuitem_role.
NONE
See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/none_role.
OPTION
See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/option_role.
REGION
See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/region_role.
ROW
See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/row_role.
SEPARATOR
See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/separator_role.
STATUS
See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/status_role.
TEXTBOX
See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/textbox_role.
TREE
See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/tree_role.
TREEITEM
See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/treeitem_role.