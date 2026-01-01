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blockly > utils > aria > Role

utils.aria.Role enum

A valid ARIA role for a Blockly DOM element. See also setRole() and getRole().

This should be used instead of directly setting an element's role attribute.

Signature:

export declare enum Role

Enumeration Members

Member

Value

Description

APPLICATION

"application"

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/application_role.

BUTTON

"button"

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/button_role.

CHECKBOX

"checkbox"

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/checkbox_role.

DIALOG

"dialog"

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/dialog_role.

FIGURE

"figure"

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/figure_role.

GENERIC

"generic"

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/generic_role.

GRID

"grid"

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/grid_role.

GRIDCELL

"gridcell"

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/gridcell_role.

GROUP

"group"

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/group_role.

LIST

"list"

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/list_role.

LISTBOX

"listbox"

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/listbox_role.

LISTITEM

"listitem"

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/listitem_role.

MENU

"menu"

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/menu_role.

MENUITEM

"menuitem"

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/menuitem_role.

NONE

"none"

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/none_role.

OPTION

"option"

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/option_role.

REGION

"region"

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/region_role.

ROW

"row"

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/row_role.

SEPARATOR

"separator"

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/separator_role.

STATUS

"status"

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/status_role.

TEXTBOX

"textbox"

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/textbox_role.

TREE

"tree"

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/tree_role.

TREEITEM

"treeitem"

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/treeitem_role.