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blockly > utils > KeyCodes

utils.KeyCodes enum

Key codes for common characters.

Copied from Closure's goog.events.KeyCodes

This list is not localized and therefore some of the key codes are not correct for non US keyboard layouts. See comments below.

Signature:

export declare enum KeyCodes

Enumeration Members

Member

Value

Description

A

65

ALT

18

APOSTROPHE

192

AT_SIGN

64

B

66

BACKSLASH

220

BACKSPACE

8

C

67

CAPS_LOCK

20

CLOSE_SQUARE_BRACKET

221

COMMA

188

CONTEXT_MENU

93

CTRL

17

CTRL_CMD

D

68

DASH

189

DELETE

46

DOWN

40

E

69

EIGHT

56

END

35

ENTER

13

EQUALS

187

ESC

27

F

70

F1

112

F10

121

F11

122

F12

123

F2

113

F3

114

F4

115

F5

116

F6

117

F7

118

F8

119

F9

120

FF_DASH

173

FF_EQUALS

61

FF_HASH

163

FF_SEMICOLON

59

FIRST_MEDIA_KEY

166

FIVE

53

FOUR

52

G

71

H

72

HOME

36

I

73

INSERT

45

J

74

K

75

L

76

LAST_MEDIA_KEY

183

LEFT

37

M

77

MAC_ENTER

3

MAC_FF_META

224

MAC_WK_CMD_LEFT

91

MAC_WK_CMD_RIGHT

93

META

91

N

78

NINE

57

NUM_CENTER

12

NUM_DIVISION

111

NUM_EIGHT

104

NUM_FIVE

101

NUM_FOUR

100

NUM_MINUS

109

NUM_MULTIPLY

106

NUM_NINE

105

NUM_ONE

97

NUM_PERIOD

110

NUM_PLUS

107

NUM_SEVEN

103

NUM_SIX

102

NUM_THREE

99

NUM_TWO

98

NUM_ZERO

96

NUMLOCK

144

O

79

ONE

49

OPEN_SQUARE_BRACKET

219

P

80

PAGE_DOWN

34

PAGE_UP

33

PAUSE

19

PERIOD

190

PHANTOM

255

PLUS_SIGN

43

PRINT_SCREEN

44

Q

81

QUESTION_MARK

63

R

82

RIGHT

39

S

83

SCROLL_LOCK

145

SEMICOLON

186

SEVEN

55

SHIFT

16

SINGLE_QUOTE

222

SIX

54

SLASH

191

SPACE

32

T

84

TAB

9

THREE

51

TILDE

192

TWO

50

U

85

UP

38

V

86

VK_NONAME

252

W

87

WIN_IME

229

WIN_KEY

224

WIN_KEY_FF_LINUX

0

WIN_KEY_RIGHT

92

X

88

Y

89

Z

90

ZERO

48