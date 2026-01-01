utils.KeyCodes enum
Key codes for common characters.
Copied from Closure's goog.events.KeyCodes
This list is not localized and therefore some of the key codes are not correct for non US keyboard layouts. See comments below.
Signature:
export declare enum KeyCodes
Enumeration Members
Member
Value
Description
A
ALT
APOSTROPHE
AT_SIGN
B
BACKSLASH
BACKSPACE
C
CAPS_LOCK
CLOSE_SQUARE_BRACKET
COMMA
CONTEXT_MENU
CTRL
CTRL_CMD
D
DASH
DELETE
DOWN
E
EIGHT
END
ENTER
EQUALS
ESC
F
F1
F10
F11
F12
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
FF_DASH
FF_EQUALS
FF_HASH
FF_SEMICOLON
FIRST_MEDIA_KEY
FIVE
FOUR
G
H
HOME
I
INSERT
J
K
L
LAST_MEDIA_KEY
LEFT
M
MAC_ENTER
MAC_FF_META
MAC_WK_CMD_LEFT
MAC_WK_CMD_RIGHT
META
N
NINE
NUM_CENTER
NUM_DIVISION
NUM_EIGHT
NUM_FIVE
NUM_FOUR
NUM_MINUS
NUM_MULTIPLY
NUM_NINE
NUM_ONE
NUM_PERIOD
NUM_PLUS
NUM_SEVEN
NUM_SIX
NUM_THREE
NUM_TWO
NUM_ZERO
NUMLOCK
O
ONE
OPEN_SQUARE_BRACKET
P
PAGE_DOWN
PAGE_UP
PAUSE
PERIOD
PHANTOM
PLUS_SIGN
PRINT_SCREEN
Q
QUESTION_MARK
R
RIGHT
S
SCROLL_LOCK
SEMICOLON
SEVEN
SHIFT
SINGLE_QUOTE
SIX
SLASH
SPACE
T
TAB
THREE
TILDE
TWO
U
UP
V
VK_NONAME
W
WIN_IME
WIN_KEY
WIN_KEY_FF_LINUX
WIN_KEY_RIGHT
X
Y
Z
ZERO