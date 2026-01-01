blockly > utils > parsing > parseBlockColour
utils.parsing.parseBlockColour() function
Parse a block colour from a number or string, as provided in a block definition.
Signature:
export declare function parseBlockColour(colour: number | string): {
hue: number | null;
hex: string;
};
Parameters
Parameter
Type
Description
colour
number | string
HSV hue value (0 to 360), #RRGGBB string, or a message reference string pointing to one of those two values.
Returns:
{ hue: number | null; hex: string; }
An object containing the colour as a #RRGGBB string, and the hue if the input was an HSV hue value.
Exceptions
{Error} If the colour cannot be parsed.