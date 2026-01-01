Skip to main content

blockly > utils > toolbox > BlockInfo

utils.toolbox.BlockInfo interface

The information needed to create a block in the toolbox. Note that disabled has a different type for backwards compatibility.

Signature:

export interface BlockInfo

Properties

Property

Modifiers

Type

Description

blockxml?

string | Node

(Optional)

collapsed?

boolean

(Optional)

data?

string

(Optional)

disabled?

string | boolean

(Optional)

disabledReasons?

string[]

(Optional)

enabled?

boolean

(Optional)

extraState?

any

(Optional)

fields?

{ [key: string]: any; }

(Optional)

gap?

string | number

(Optional)

icons?

{ [key: string]: any; }

(Optional)

id?

string

(Optional)

inline?

boolean

(Optional)

inputs?

{ [key: string]: ConnectionState; }

(Optional)

kind

string

next?

ConnectionState

(Optional)

type?

string

(Optional)