blockly > utils > toolbox > BlockInfo
utils.toolbox.BlockInfo interface
The information needed to create a block in the toolbox. Note that disabled has a different type for backwards compatibility.
Signature:
export interface BlockInfo
Properties
Property
Modifiers
Type
Description
string | Node
(Optional)
boolean
(Optional)
string
(Optional)
string | boolean
(Optional)
string[]
(Optional)
boolean
(Optional)
any
(Optional)
{ [key: string]: any; }
(Optional)
string | number
(Optional)
{ [key: string]: any; }
(Optional)
string
(Optional)
boolean
(Optional)
{ [key: string]: ConnectionState; }
(Optional)
string
(Optional)
string
(Optional)