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Enumeration: ConnectionType

Defined in: packages/blockly/core/connection_type.ts:12

Enum for the type of a connection or input.

Enumeration Members

INPUT_VALUE

INPUT_VALUE: 1;

Defined in: packages/blockly/core/connection_type.ts:14

OUTPUT_VALUE

OUTPUT_VALUE: 2;

Defined in: packages/blockly/core/connection_type.ts:16

NEXT_STATEMENT

NEXT_STATEMENT: 3;

Defined in: packages/blockly/core/connection_type.ts:18

PREVIOUS_STATEMENT

PREVIOUS_STATEMENT: 4;

Defined in: packages/blockly/core/connection_type.ts:20