Enumeration: ConnectionType
Defined in: packages/blockly/core/connection_type.ts:12
Enum for the type of a connection or input.
Enumeration Members
INPUT_VALUE
INPUT_VALUE: 1;
Defined in: packages/blockly/core/connection_type.ts:14
OUTPUT_VALUE
OUTPUT_VALUE: 2;
Defined in: packages/blockly/core/connection_type.ts:16
NEXT_STATEMENT
NEXT_STATEMENT: 3;
Defined in: packages/blockly/core/connection_type.ts:18
PREVIOUS_STATEMENT
PREVIOUS_STATEMENT: 4;
Defined in: packages/blockly/core/connection_type.ts:20