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Enumeration: Direction

Defined in: packages/blockly/core/keyboard_nav/keyboard_mover.ts:19

Cardinal directions in which a move can proceed.

Enumeration Members

NONE

NONE: 0;

Defined in: packages/blockly/core/keyboard_nav/keyboard_mover.ts:20

UP

UP: 1;

Defined in: packages/blockly/core/keyboard_nav/keyboard_mover.ts:21

DOWN

DOWN: 2;

Defined in: packages/blockly/core/keyboard_nav/keyboard_mover.ts:22

LEFT

LEFT: 3;

Defined in: packages/blockly/core/keyboard_nav/keyboard_mover.ts:23

RIGHT: 4;

Defined in: packages/blockly/core/keyboard_nav/keyboard_mover.ts:24