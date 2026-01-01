Enumeration: Direction
Defined in: packages/blockly/core/keyboard_nav/keyboard_mover.ts:19
Cardinal directions in which a move can proceed.
Enumeration Members
NONE
NONE: 0;
Defined in: packages/blockly/core/keyboard_nav/keyboard_mover.ts:20
UP
UP: 1;
Defined in: packages/blockly/core/keyboard_nav/keyboard_mover.ts:21
DOWN
DOWN: 2;
Defined in: packages/blockly/core/keyboard_nav/keyboard_mover.ts:22
LEFT
LEFT: 3;
Defined in: packages/blockly/core/keyboard_nav/keyboard_mover.ts:23
RIGHT
RIGHT: 4;
Defined in: packages/blockly/core/keyboard_nav/keyboard_mover.ts:24