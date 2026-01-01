Skip to main content

Enumeration: NavigationDirection

Defined in: packages/blockly/core/keyboard_nav/navigators/navigator.ts:30

Representation of the direction of travel within a navigation context.

Enumeration Members

NEXT

NEXT: 0;

Defined in: packages/blockly/core/keyboard_nav/navigators/navigator.ts:31

PREVIOUS

PREVIOUS: 1;

Defined in: packages/blockly/core/keyboard_nav/navigators/navigator.ts:32

IN

IN: 2;

Defined in: packages/blockly/core/keyboard_nav/navigators/navigator.ts:33

OUT

OUT: 3;

Defined in: packages/blockly/core/keyboard_nav/navigators/navigator.ts:34