Enumeration: NavigationDirection
Defined in: packages/blockly/core/keyboard_nav/navigators/navigator.ts:30
Representation of the direction of travel within a navigation context.
Enumeration Members
NEXT
NEXT: 0;
Defined in: packages/blockly/core/keyboard_nav/navigators/navigator.ts:31
PREVIOUS
PREVIOUS: 1;
Defined in: packages/blockly/core/keyboard_nav/navigators/navigator.ts:32
IN
IN: 2;
Defined in: packages/blockly/core/keyboard_nav/navigators/navigator.ts:33
OUT
OUT: 3;
Defined in: packages/blockly/core/keyboard_nav/navigators/navigator.ts:34