Function: navigateBlock()
function navigateBlock(
block,
current,
delta
): IFocusableNode | null;
Defined in: packages/blockly/core/keyboard_nav/navigation_policies/block_navigation_policy.ts:180
Returns the next navigable item relative to the provided block child.
Parameters
|Parameter
|Type
|Description
block
BlockSvg
|The block whose children should be navigated.
current
IFocusableNode
|The navigable block child item to navigate relative to.
delta
number
|The difference in index to navigate; positive values navigate forward by n, while negative values navigate backwards by n.
Returns
IFocusableNode |
null
The navigable block child offset by
delta relative to
current.