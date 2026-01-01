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Function: navigateBlock()

function navigateBlock (

block ,

current ,

delta

) : IFocusableNode | null ;



Defined in: packages/blockly/core/keyboard_nav/navigation_policies/block_navigation_policy.ts:180

Returns the next navigable item relative to the provided block child.

Parameter Type Description block BlockSvg The block whose children should be navigated. current IFocusableNode The navigable block child item to navigate relative to. delta number The difference in index to navigate; positive values navigate forward by n, while negative values navigate backwards by n.

IFocusableNode | null