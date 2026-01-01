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Function: navigateBlock()

function navigateBlock(
   block, 
   current, 
   delta
): IFocusableNode | null;

Defined in: packages/blockly/core/keyboard_nav/navigation_policies/block_navigation_policy.ts:180

Returns the next navigable item relative to the provided block child.

Parameters

ParameterTypeDescription
blockBlockSvgThe block whose children should be navigated.
currentIFocusableNodeThe navigable block child item to navigate relative to.
deltanumberThe difference in index to navigate; positive values navigate forward by n, while negative values navigate backwards by n.

Returns

IFocusableNode | null

The navigable block child offset by delta relative to current.