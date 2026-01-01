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Interface: BlocklyOptions

Defined in: packages/blockly/core/blockly_options.ts:16

Blockly options.

Properties index

PropertyDescription
collapse-
comments-
css-
disable-
grid-
horizontalLayout-
maxBlocks-
maxInstances-
media-
modalInputs-
move-
oneBasedIndex-
readOnly-
renderer-
rendererOverrides-
rtl-
scrollbars-
sounds-
theme-
toolbox-
toolboxPosition-
trashcan-
maxTrashcanContents-
plugins-
zoom-
parentWorkspace-

Properties

collapse?

optional collapse?: boolean;

Defined in: packages/blockly/core/blockly_options.ts:17

comments?

optional comments?: boolean;

Defined in: packages/blockly/core/blockly_options.ts:18

css?

optional css?: boolean;

Defined in: packages/blockly/core/blockly_options.ts:19

disable?

optional disable?: boolean;

Defined in: packages/blockly/core/blockly_options.ts:20

grid?

optional grid?: GridOptions;

Defined in: packages/blockly/core/blockly_options.ts:21

horizontalLayout?

optional horizontalLayout?: boolean;

Defined in: packages/blockly/core/blockly_options.ts:22

maxBlocks?

optional maxBlocks?: number;

Defined in: packages/blockly/core/blockly_options.ts:23

maxInstances?

optional maxInstances?: object;

Defined in: packages/blockly/core/blockly_options.ts:24

Index Signature

[blockType: string]: number

media?

optional media?: string;

Defined in: packages/blockly/core/blockly_options.ts:25

modalInputs?

optional modalInputs?: boolean;

Defined in: packages/blockly/core/blockly_options.ts:26

move?

optional move?: MoveOptions;

Defined in: packages/blockly/core/blockly_options.ts:27

oneBasedIndex?

optional oneBasedIndex?: boolean;

Defined in: packages/blockly/core/blockly_options.ts:28

readOnly?

optional readOnly?: boolean;

Defined in: packages/blockly/core/blockly_options.ts:29

renderer?

optional renderer?: string;

Defined in: packages/blockly/core/blockly_options.ts:30

rendererOverrides?

optional rendererOverrides?: object;

Defined in: packages/blockly/core/blockly_options.ts:31

Index Signature

[rendererConstant: string]: any

rtl?

optional rtl?: boolean;

Defined in: packages/blockly/core/blockly_options.ts:32

scrollbars?

optional scrollbars?: boolean | ScrollbarOptions;

Defined in: packages/blockly/core/blockly_options.ts:33

sounds?

optional sounds?: boolean;

Defined in: packages/blockly/core/blockly_options.ts:34

theme?

optional theme?: string | Theme | ITheme;

Defined in: packages/blockly/core/blockly_options.ts:35

toolbox?

optional toolbox?: 
  | Element
  | ToolboxDefinition;

Defined in: packages/blockly/core/blockly_options.ts:36

toolboxPosition?

optional toolboxPosition?: string;

Defined in: packages/blockly/core/blockly_options.ts:37

trashcan?

optional trashcan?: boolean;

Defined in: packages/blockly/core/blockly_options.ts:38

maxTrashcanContents?

optional maxTrashcanContents?: number;

Defined in: packages/blockly/core/blockly_options.ts:39

plugins?

optional plugins?: object;

Defined in: packages/blockly/core/blockly_options.ts:40

Index Signature

[key: string]: string | ((...p1) => any)

zoom?

optional zoom?: ZoomOptions;

Defined in: packages/blockly/core/blockly_options.ts:41

parentWorkspace?

optional parentWorkspace?: WorkspaceSvg;

Defined in: packages/blockly/core/blockly_options.ts:42