Interface: BlocklyOptions
Defined in: packages/blockly/core/blockly_options.ts:16
Blockly options.
Properties index
Properties
collapse?
optional collapse?: boolean;
Defined in: packages/blockly/core/blockly_options.ts:17
comments?
optional comments?: boolean;
Defined in: packages/blockly/core/blockly_options.ts:18
css?
optional css?: boolean;
Defined in: packages/blockly/core/blockly_options.ts:19
disable?
optional disable?: boolean;
Defined in: packages/blockly/core/blockly_options.ts:20
grid?
optional grid?: GridOptions;
Defined in: packages/blockly/core/blockly_options.ts:21
horizontalLayout?
optional horizontalLayout?: boolean;
Defined in: packages/blockly/core/blockly_options.ts:22
maxBlocks?
optional maxBlocks?: number;
Defined in: packages/blockly/core/blockly_options.ts:23
maxInstances?
optional maxInstances?: object;
Defined in: packages/blockly/core/blockly_options.ts:24
Index Signature
[blockType: string]: number
media?
optional media?: string;
Defined in: packages/blockly/core/blockly_options.ts:25
modalInputs?
optional modalInputs?: boolean;
Defined in: packages/blockly/core/blockly_options.ts:26
move?
optional move?: MoveOptions;
Defined in: packages/blockly/core/blockly_options.ts:27
oneBasedIndex?
optional oneBasedIndex?: boolean;
Defined in: packages/blockly/core/blockly_options.ts:28
readOnly?
optional readOnly?: boolean;
Defined in: packages/blockly/core/blockly_options.ts:29
renderer?
optional renderer?: string;
Defined in: packages/blockly/core/blockly_options.ts:30
rendererOverrides?
optional rendererOverrides?: object;
Defined in: packages/blockly/core/blockly_options.ts:31
Index Signature
[rendererConstant: string]: any
rtl?
optional rtl?: boolean;
Defined in: packages/blockly/core/blockly_options.ts:32
scrollbars?
optional scrollbars?: boolean | ScrollbarOptions;
Defined in: packages/blockly/core/blockly_options.ts:33
sounds?
optional sounds?: boolean;
Defined in: packages/blockly/core/blockly_options.ts:34
theme?
optional theme?: string | Theme | ITheme;
Defined in: packages/blockly/core/blockly_options.ts:35
toolbox?
optional toolbox?:
| Element
| ToolboxDefinition;
Defined in: packages/blockly/core/blockly_options.ts:36
toolboxPosition?
optional toolboxPosition?: string;
Defined in: packages/blockly/core/blockly_options.ts:37
trashcan?
optional trashcan?: boolean;
Defined in: packages/blockly/core/blockly_options.ts:38
maxTrashcanContents?
optional maxTrashcanContents?: number;
Defined in: packages/blockly/core/blockly_options.ts:39
plugins?
optional plugins?: object;
Defined in: packages/blockly/core/blockly_options.ts:40
Index Signature
[key: string]: string | ((...p1) => any)
zoom?
optional zoom?: ZoomOptions;
Defined in: packages/blockly/core/blockly_options.ts:41
parentWorkspace?
optional parentWorkspace?: WorkspaceSvg;
Defined in: packages/blockly/core/blockly_options.ts:42