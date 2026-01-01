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Interface: FieldImageConfig

Defined in: packages/blockly/core/field_image.ts:407

Config options for the image field.

Extends

Extended by

Properties index

PropertyDescription
tooltip-
ariaTypeName-
flipRtl-
alt-

Properties

tooltip?

optional tooltip?: string;

Defined in: packages/blockly/core/field.ts:1628

Inherited from

FieldConfig.tooltip

ariaTypeName?

optional ariaTypeName?: string;

Defined in: packages/blockly/core/field.ts:1629

Inherited from

FieldConfig.ariaTypeName

flipRtl?

optional flipRtl?: boolean;

Defined in: packages/blockly/core/field_image.ts:408

alt?

optional alt?: string;

Defined in: packages/blockly/core/field_image.ts:409