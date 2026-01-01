Interface: FieldImageConfig
Defined in: packages/blockly/core/field_image.ts:407
Config options for the image field.
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Extended by
Properties index
|Property
|Description
|tooltip
|-
|ariaTypeName
|-
|flipRtl
|-
|alt
|-
Properties
tooltip?
optional tooltip?: string;
Defined in: packages/blockly/core/field.ts:1628
Inherited from
ariaTypeName?
optional ariaTypeName?: string;
Defined in: packages/blockly/core/field.ts:1629
Inherited from
flipRtl?
optional flipRtl?: boolean;
Defined in: packages/blockly/core/field_image.ts:408
alt?
optional alt?: string;
Defined in: packages/blockly/core/field_image.ts:409