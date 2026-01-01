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Interface: FieldImageFromJsonConfig

Defined in: packages/blockly/core/field_image.ts:415

fromJson config options for the image field.

Extends

Properties index

PropertyDescription
tooltip-
ariaTypeName-
flipRtl-
alt-
src-
width-
height-

Properties

tooltip?

optional tooltip?: string;

Defined in: packages/blockly/core/field.ts:1628

Inherited from

FieldImageConfig.tooltip

ariaTypeName?

optional ariaTypeName?: string;

Defined in: packages/blockly/core/field.ts:1629

Inherited from

FieldImageConfig.ariaTypeName

flipRtl?

optional flipRtl?: boolean;

Defined in: packages/blockly/core/field_image.ts:408

Inherited from

FieldImageConfig.flipRtl

alt?

optional alt?: string;

Defined in: packages/blockly/core/field_image.ts:409

Inherited from

FieldImageConfig.alt

src?

optional src?: string;

Defined in: packages/blockly/core/field_image.ts:416

width?

optional width?: number;

Defined in: packages/blockly/core/field_image.ts:417

height?

optional height?: number;

Defined in: packages/blockly/core/field_image.ts:418