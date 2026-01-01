Interface: FieldImageFromJsonConfig
Defined in: packages/blockly/core/field_image.ts:415
fromJson config options for the image field.
Extends
Properties index
|Property
|Description
|tooltip
|-
|ariaTypeName
|-
|flipRtl
|-
|alt
|-
|src
|-
|width
|-
|height
|-
Properties
tooltip?
optional tooltip?: string;
Defined in: packages/blockly/core/field.ts:1628
Inherited from
ariaTypeName?
optional ariaTypeName?: string;
Defined in: packages/blockly/core/field.ts:1629
Inherited from
flipRtl?
optional flipRtl?: boolean;
Defined in: packages/blockly/core/field_image.ts:408
Inherited from
alt?
optional alt?: string;
Defined in: packages/blockly/core/field_image.ts:409
Inherited from
src?
optional src?: string;
Defined in: packages/blockly/core/field_image.ts:416
width?
optional width?: number;
Defined in: packages/blockly/core/field_image.ts:417
height?
optional height?: number;
Defined in: packages/blockly/core/field_image.ts:418