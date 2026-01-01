Skip to main content

Interface: FieldLabelConfig

Defined in: packages/blockly/core/field_label.ts:182

Config options for the label field.

Extends

Extended by

Properties index

PropertyDescription
tooltip-
ariaTypeName-
class-

Properties

tooltip?

optional tooltip?: string;

Defined in: packages/blockly/core/field.ts:1628

Inherited from

FieldConfig.tooltip

ariaTypeName?

optional ariaTypeName?: string;

Defined in: packages/blockly/core/field.ts:1629

Inherited from

FieldConfig.ariaTypeName

class?

optional class?: string;

Defined in: packages/blockly/core/field_label.ts:183