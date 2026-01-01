Interface: FieldNumberFromJsonConfig
Defined in: packages/blockly/core/field_number.ts:373
fromJson config options for the number field.
Extends
Properties index
|Property
|Description
|tooltip
|-
|ariaTypeName
|-
|spellcheck
|-
|min
|-
|max
|-
|precision
|-
|value
|-
Properties
tooltip?
optional tooltip?: string;
Defined in: packages/blockly/core/field.ts:1628
Inherited from
ariaTypeName?
optional ariaTypeName?: string;
Defined in: packages/blockly/core/field.ts:1629
Inherited from
FieldNumberConfig.
ariaTypeName
spellcheck?
optional spellcheck?: boolean;
Defined in: packages/blockly/core/field_input.ts:1015
Inherited from
min?
optional min?: number;
Defined in: packages/blockly/core/field_number.ts:365
Inherited from
max?
optional max?: number;
Defined in: packages/blockly/core/field_number.ts:366
Inherited from
precision?
optional precision?: number;
Defined in: packages/blockly/core/field_number.ts:367
Inherited from
value?
optional value?: number;
Defined in: packages/blockly/core/field_number.ts:374