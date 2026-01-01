Interface: IDeletable
Defined in: packages/blockly/core/interfaces/i_deletable.ts:12
The interface for an object that can be deleted.
Methods index
|Method
|Description
|isDeletable
|Get whether this object is deletable or not.
|dispose
|Disposes of this object, cleaning up any references or DOM elements.
|setDeleteStyle
|Visually indicates that the object is pending deletion.
Methods
isDeletable()
isDeletable(): boolean;
Defined in: packages/blockly/core/interfaces/i_deletable.ts:18
Get whether this object is deletable or not.
Returns
boolean
True if deletable.
dispose()
dispose(): void;
Defined in: packages/blockly/core/interfaces/i_deletable.ts:21
Disposes of this object, cleaning up any references or DOM elements.
Returns
void
setDeleteStyle()
setDeleteStyle(wouldDelete): void;
Defined in: packages/blockly/core/interfaces/i_deletable.ts:24
Visually indicates that the object is pending deletion.
Parameters
|Parameter
|Type
wouldDelete
boolean
Returns
void