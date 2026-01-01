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Interface: IDeletable

Defined in: packages/blockly/core/interfaces/i_deletable.ts:12

The interface for an object that can be deleted.

Methods index

MethodDescription
isDeletableGet whether this object is deletable or not.
disposeDisposes of this object, cleaning up any references or DOM elements.
setDeleteStyleVisually indicates that the object is pending deletion.

Methods

isDeletable()

isDeletable(): boolean;

Defined in: packages/blockly/core/interfaces/i_deletable.ts:18

Get whether this object is deletable or not.

Returns

boolean

True if deletable.

dispose()

dispose(): void;

Defined in: packages/blockly/core/interfaces/i_deletable.ts:21

Disposes of this object, cleaning up any references or DOM elements.

Returns

void

setDeleteStyle()

setDeleteStyle(wouldDelete): void;

Defined in: packages/blockly/core/interfaces/i_deletable.ts:24

Visually indicates that the object is pending deletion.

Parameters

ParameterType
wouldDeleteboolean

Returns

void