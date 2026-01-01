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Interface: JsonBlockDefinition

Defined in: packages/blockly/core/interfaces/i_json_block_definition.ts:34

Defines the JSON structure for a block definition.

Example

const blockDef:  JsonBlockDefinition = {
  type: 'custom_block',
  message0: 'move %1 steps',
  args0: [
    {
      'type': 'field_number',
      'name': 'INPUT',
    },
  ],
  previousStatement: null,
  nextStatement: null,
};

Indexable

[key: `message${number}`]: string | undefined
[key: `args${number}`]: JsonBlockArg[] | undefined
[key: `implicitAlign${number}`]: string | undefined

Properties index

PropertyDescription
type-
style-
colour-
output-
previousStatement-
nextStatement-
outputShape-
inputsInline-
tooltip-
helpUrl-
ariaRoleDescription-
extensions-
mutator-
enableContextMenu-
suppressPrefixSuffix-

Properties

type

type: string;

Defined in: packages/blockly/core/interfaces/i_json_block_definition.ts:35

style?

optional style?: string | null;

Defined in: packages/blockly/core/interfaces/i_json_block_definition.ts:36

colour?

optional colour?: string | number;

Defined in: packages/blockly/core/interfaces/i_json_block_definition.ts:37

output?

optional output?: string | string[] | null;

Defined in: packages/blockly/core/interfaces/i_json_block_definition.ts:38

previousStatement?

optional previousStatement?: string | string[] | null;

Defined in: packages/blockly/core/interfaces/i_json_block_definition.ts:39

nextStatement?

optional nextStatement?: string | string[] | null;

Defined in: packages/blockly/core/interfaces/i_json_block_definition.ts:40

outputShape?

optional outputShape?: number;

Defined in: packages/blockly/core/interfaces/i_json_block_definition.ts:41

inputsInline?

optional inputsInline?: boolean;

Defined in: packages/blockly/core/interfaces/i_json_block_definition.ts:42

tooltip?

optional tooltip?: string;

Defined in: packages/blockly/core/interfaces/i_json_block_definition.ts:43

helpUrl?

optional helpUrl?: string;

Defined in: packages/blockly/core/interfaces/i_json_block_definition.ts:44

ariaRoleDescription?

optional ariaRoleDescription?: string;

Defined in: packages/blockly/core/interfaces/i_json_block_definition.ts:45

extensions?

optional extensions?: string[];

Defined in: packages/blockly/core/interfaces/i_json_block_definition.ts:46

mutator?

optional mutator?: string;

Defined in: packages/blockly/core/interfaces/i_json_block_definition.ts:47

enableContextMenu?

optional enableContextMenu?: boolean;

Defined in: packages/blockly/core/interfaces/i_json_block_definition.ts:48

suppressPrefixSuffix?

optional suppressPrefixSuffix?: boolean;

Defined in: packages/blockly/core/interfaces/i_json_block_definition.ts:49