Interface: JsonBlockDefinition
Defined in: packages/blockly/core/interfaces/i_json_block_definition.ts:34
Defines the JSON structure for a block definition.
Example
const blockDef: JsonBlockDefinition = {
type: 'custom_block',
message0: 'move %1 steps',
args0: [
{
'type': 'field_number',
'name': 'INPUT',
},
],
previousStatement: null,
nextStatement: null,
};
Indexable
[key: `message${number}`]: string | undefined
[key: `args${number}`]: JsonBlockArg[] | undefined
[key: `implicitAlign${number}`]: string | undefined
Properties index
|Property
|Description
|type
|-
|style
|-
|colour
|-
|output
|-
|previousStatement
|-
|nextStatement
|-
|outputShape
|-
|inputsInline
|-
|tooltip
|-
|helpUrl
|-
|ariaRoleDescription
|-
|extensions
|-
|mutator
|-
|enableContextMenu
|-
|suppressPrefixSuffix
|-
Properties
type
type: string;
Defined in: packages/blockly/core/interfaces/i_json_block_definition.ts:35
style?
optional style?: string | null;
Defined in: packages/blockly/core/interfaces/i_json_block_definition.ts:36
colour?
optional colour?: string | number;
Defined in: packages/blockly/core/interfaces/i_json_block_definition.ts:37
output?
optional output?: string | string[] | null;
Defined in: packages/blockly/core/interfaces/i_json_block_definition.ts:38
previousStatement?
optional previousStatement?: string | string[] | null;
Defined in: packages/blockly/core/interfaces/i_json_block_definition.ts:39
nextStatement?
optional nextStatement?: string | string[] | null;
Defined in: packages/blockly/core/interfaces/i_json_block_definition.ts:40
outputShape?
optional outputShape?: number;
Defined in: packages/blockly/core/interfaces/i_json_block_definition.ts:41
inputsInline?
optional inputsInline?: boolean;
Defined in: packages/blockly/core/interfaces/i_json_block_definition.ts:42
tooltip?
optional tooltip?: string;
Defined in: packages/blockly/core/interfaces/i_json_block_definition.ts:43
helpUrl?
optional helpUrl?: string;
Defined in: packages/blockly/core/interfaces/i_json_block_definition.ts:44
ariaRoleDescription?
optional ariaRoleDescription?: string;
Defined in: packages/blockly/core/interfaces/i_json_block_definition.ts:45
extensions?
optional extensions?: string[];
Defined in: packages/blockly/core/interfaces/i_json_block_definition.ts:46
mutator?
optional mutator?: string;
Defined in: packages/blockly/core/interfaces/i_json_block_definition.ts:47
enableContextMenu?
optional enableContextMenu?: boolean;
Defined in: packages/blockly/core/interfaces/i_json_block_definition.ts:48
suppressPrefixSuffix?
optional suppressPrefixSuffix?: boolean;
Defined in: packages/blockly/core/interfaces/i_json_block_definition.ts:49