Skip to main content

Interface: CssConfig

Defined in: packages/blockly/core/toolbox/collapsible_category.ts:286

All the CSS class names that are used to create a collapsible category. This is all the properties from the regular category plus contents.

Properties index

PropertyDescription
container-
row-
rowcontentcontainer-
icon-
label-
selected-
openicon-
closedicon-
contents-

Properties

container

container: string | null;

Defined in: packages/blockly/core/toolbox/collapsible_category.ts:287

row

row: string | null;

Defined in: packages/blockly/core/toolbox/collapsible_category.ts:288

rowcontentcontainer

rowcontentcontainer: string | null;

Defined in: packages/blockly/core/toolbox/collapsible_category.ts:289

icon

icon: string | null;

Defined in: packages/blockly/core/toolbox/collapsible_category.ts:290

label

label: string | null;

Defined in: packages/blockly/core/toolbox/collapsible_category.ts:291

selected

selected: string | null;

Defined in: packages/blockly/core/toolbox/collapsible_category.ts:292

openicon

openicon: string | null;

Defined in: packages/blockly/core/toolbox/collapsible_category.ts:293

closedicon

closedicon: string | null;

Defined in: packages/blockly/core/toolbox/collapsible_category.ts:294

contents

contents: string | null;

Defined in: packages/blockly/core/toolbox/collapsible_category.ts:295