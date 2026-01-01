Interface: CssConfig
Defined in: packages/blockly/core/toolbox/collapsible_category.ts:286
All the CSS class names that are used to create a collapsible category. This is all the properties from the regular category plus contents.
Properties index
|Property
|Description
|container
|-
|row
|-
|rowcontentcontainer
|-
|icon
|-
|label
|-
|selected
|-
|openicon
|-
|closedicon
|-
|contents
|-
Properties
container
container: string | null;
Defined in: packages/blockly/core/toolbox/collapsible_category.ts:287
row
row: string | null;
Defined in: packages/blockly/core/toolbox/collapsible_category.ts:288
rowcontentcontainer
rowcontentcontainer: string | null;
Defined in: packages/blockly/core/toolbox/collapsible_category.ts:289
icon
icon: string | null;
Defined in: packages/blockly/core/toolbox/collapsible_category.ts:290
label
label: string | null;
Defined in: packages/blockly/core/toolbox/collapsible_category.ts:291
selected
selected: string | null;
Defined in: packages/blockly/core/toolbox/collapsible_category.ts:292
openicon
openicon: string | null;
Defined in: packages/blockly/core/toolbox/collapsible_category.ts:293
closedicon
closedicon: string | null;
Defined in: packages/blockly/core/toolbox/collapsible_category.ts:294
contents
contents: string | null;
Defined in: packages/blockly/core/toolbox/collapsible_category.ts:295