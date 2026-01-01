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Interface: ComponentDatum

Defined in: packages/blockly/core/component_manager.ts:240

An object storing component information.

Properties index

PropertyDescription
component-
capabilities-
weight-

Properties

component

component: IComponent;

Defined in: packages/blockly/core/component_manager.ts:241

capabilities

capabilities: (
  | string
  | Capability<IComponent>)[];

Defined in: packages/blockly/core/component_manager.ts:242

weight

weight: number;

Defined in: packages/blockly/core/component_manager.ts:243