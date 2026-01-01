Interface: ComponentDatum
Defined in: packages/blockly/core/component_manager.ts:240
An object storing component information.
Properties index
|Property
|Description
|component
|-
|capabilities
|-
|weight
|-
Properties
component
component: IComponent;
Defined in: packages/blockly/core/component_manager.ts:241
capabilities
capabilities: (
| string
| Capability<IComponent>)[];
Defined in: packages/blockly/core/component_manager.ts:242
weight
weight: number;
Defined in: packages/blockly/core/component_manager.ts:243