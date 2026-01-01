|registerUndo
|Option to undo previous action.
|registerRedo
|Option to redo previous action.
|registerCleanup
|Option to clean up blocks.
|registerCollapse
|Option to collapse all blocks.
|registerExpand
|Option to expand all blocks.
|registerDeleteAll
|Option to delete all blocks.
|registerDuplicate
|Option to duplicate a block.
|registerComment
|Option to add or remove block-level comment.
|registerInline
|Option to inline variables.
|registerCollapseExpandBlock
|Option to collapse or expand a block.
|registerDisable
|Option to disable or enable a block.
|registerDelete
|Option to delete a block.
|registerHelp
|Option to open help for a block.
|registerCommentDelete
|Registers an option for deleting a workspace comment.
|registerCommentDuplicate
|Registers an option for duplicating a workspace comment.
|registerCommentCreate
|Registers an option for adding a workspace comment to the workspace.
|registerCommentOptions
|Registers all workspace comment related menu items.