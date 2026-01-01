Skip to main content

ContextMenuItems

Functions

FunctionDescription
registerUndoOption to undo previous action.
registerRedoOption to redo previous action.
registerCleanupOption to clean up blocks.
registerCollapseOption to collapse all blocks.
registerExpandOption to expand all blocks.
registerDeleteAllOption to delete all blocks.
registerDuplicateOption to duplicate a block.
registerCommentOption to add or remove block-level comment.
registerInlineOption to inline variables.
registerCollapseExpandBlockOption to collapse or expand a block.
registerDisableOption to disable or enable a block.
registerDeleteOption to delete a block.
registerHelpOption to open help for a block.
registerCommentDeleteRegisters an option for deleting a workspace comment.
registerCommentDuplicateRegisters an option for duplicating a workspace comment.
registerCommentCreateRegisters an option for adding a workspace comment to the workspace.
registerCommentOptionsRegisters all workspace comment related menu items.