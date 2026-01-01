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Interface: LegacyContextMenuOption

Defined in: packages/blockly/core/contextmenu_registry.ts:268

A subset of ContextMenuOption corresponding to what was publicly documented. ContextMenuOption should be preferred for new code.

Properties index

PropertyDescription
text-
enabled-
callback-
separator-

Properties

text

text: string;

Defined in: packages/blockly/core/contextmenu_registry.ts:269

enabled

enabled: boolean;

Defined in: packages/blockly/core/contextmenu_registry.ts:270

callback

callback: (p1) => void;

Defined in: packages/blockly/core/contextmenu_registry.ts:271

Parameters

ParameterType
p1Scope

Returns

void

separator?

optional separator?: undefined;

Defined in: packages/blockly/core/contextmenu_registry.ts:272