Interface: LegacyContextMenuOption
Defined in: packages/blockly/core/contextmenu_registry.ts:268
A subset of ContextMenuOption corresponding to what was publicly documented. ContextMenuOption should be preferred for new code.
Properties index
|Property
|Description
|text
|-
|enabled
|-
|callback
|-
|separator
|-
Properties
text
text: string;
Defined in: packages/blockly/core/contextmenu_registry.ts:269
enabled
enabled: boolean;
Defined in: packages/blockly/core/contextmenu_registry.ts:270
callback
callback: (p1) => void;
Defined in: packages/blockly/core/contextmenu_registry.ts:271
Parameters
|Parameter
|Type
p1
Scope
Returns
void
separator?
optional separator?: undefined;
Defined in: packages/blockly/core/contextmenu_registry.ts:272