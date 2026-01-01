Abstract Class: Abstract
Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:22
Abstract class for an event.
Extended by
Properties index
|Property
|Description
|isBlank
|Whether or not the event was constructed without necessary parameters (to be populated by fromJson).
|workspaceId
|The workspace identifier for this event.
|group
|An ID for the group of events this block is associated with.
|recordUndo
|Whether this event is undoable or not.
|isUiEvent
|Whether or not the event is a UI event.
|type
|Type of this event.
Methods index
|Method
|Description
|toJson
|Encode the event as JSON.
|isNull
|Does this event record any change of state?
|run
|Run an event.
|getEventWorkspace_
|Get workspace the event belongs to.
Constructors
Constructor
new Abstract(): Abstract;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:49
Returns
Abstract
Properties
isBlank
abstract isBlank: boolean;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:27
Whether or not the event was constructed without necessary parameters (to be populated by fromJson).
workspaceId?
optional workspaceId?: string = undefined;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:30
The workspace identifier for this event.
group
group: string;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:38
An ID for the group of events this block is associated with.
Groups define events that should be treated as an single action from the user's perspective, and should be undone together.
recordUndo
recordUndo: boolean;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:41
Whether this event is undoable or not.
isUiEvent
isUiEvent: boolean = false;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:44
Whether or not the event is a UI event.
type
type: string = '';
Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:47
Type of this event.
Methods
toJson()
toJson(): AbstractEventJson;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:59
Encode the event as JSON.
Returns
JSON representation.
isNull()
isNull(): boolean;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:91
Does this event record any change of state?
Returns
boolean
True if null, false if something changed.
run()
run(_forward): void;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:100
Run an event.
Parameters
|Parameter
|Type
|Description
_forward
boolean
|True if run forward, false if run backward (undo).
Returns
void
getEventWorkspace_()
getEventWorkspace_(): Workspace;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:111
Get workspace the event belongs to.
Returns
The workspace the event belongs to.
Throws
if workspace is null.