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Class: UiBase

Defined in: packages/blockly/core/events/events_ui_base.ts:24

Base class for a UI event. UI events are events that don't need to be sent over the wire for multi-user editing to work (e.g. scrolling the workspace, zooming, opening toolbox categories). UI events do not undo or redo.

Extends

Extended by

Properties index

PropertyDescription
groupAn ID for the group of events this block is associated with.
typeType of this event.
isBlankWhether or not the event was constructed without necessary parameters (to be populated by fromJson).
workspaceIdThe workspace identifier for this event.
recordUndoWhether this event is undoable or not.
isUiEventWhether or not the event is a UI event.

Methods index

MethodDescription
toJsonEncode the event as JSON.
isNullDoes this event record any change of state?
runRun an event.
getEventWorkspace_Get workspace the event belongs to.

Constructors

Constructor

new UiBase(opt_workspaceId?): UiBase;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_ui_base.ts:38

Parameters

ParameterTypeDescription
opt_workspaceId?stringThe workspace identifier for this event. Undefined for a blank event.

Returns

UiBase

Overrides

Abstract.constructor

Properties

group

group: string;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:38

An ID for the group of events this block is associated with.

Groups define events that should be treated as an single action from the user's perspective, and should be undone together.

Inherited from

Abstract.group

type

type: string = '';

Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:47

Type of this event.

Inherited from

Abstract.type

isBlank

isBlank: boolean = true;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_ui_base.ts:25

Whether or not the event was constructed without necessary parameters (to be populated by fromJson).

Overrides

Abstract.isBlank

workspaceId

workspaceId: string;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_ui_base.ts:26

The workspace identifier for this event.

Overrides

Abstract.workspaceId

recordUndo

recordUndo: boolean = false;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_ui_base.ts:29

Whether this event is undoable or not.

Overrides

Abstract.recordUndo

isUiEvent

isUiEvent: boolean = true;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_ui_base.ts:32

Whether or not the event is a UI event.

Overrides

Abstract.isUiEvent

Methods

toJson()

toJson(): AbstractEventJson;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:59

Encode the event as JSON.

Returns

AbstractEventJson

JSON representation.

Inherited from

Abstract.toJson

isNull()

isNull(): boolean;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:91

Does this event record any change of state?

Returns

boolean

True if null, false if something changed.

Inherited from

Abstract.isNull

run()

run(_forward): void;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:100

Run an event.

Parameters

ParameterTypeDescription
_forwardbooleanTrue if run forward, false if run backward (undo).

Returns

void

Inherited from

Abstract.run

getEventWorkspace_()

getEventWorkspace_(): Workspace;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:111

Get workspace the event belongs to.

Returns

Workspace

The workspace the event belongs to.

Throws

if workspace is null.

Inherited from

Abstract.getEventWorkspace_