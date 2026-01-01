Class: UiBase
Defined in: packages/blockly/core/events/events_ui_base.ts:24
Base class for a UI event. UI events are events that don't need to be sent over the wire for multi-user editing to work (e.g. scrolling the workspace, zooming, opening toolbox categories). UI events do not undo or redo.
Extends
Extended by
BlockDrag
BubbleOpen
Click
CommentDrag
Selected
ThemeChange
ToolboxItemSelect
TrashcanOpen
ViewportChange
Properties index
|Property
|Description
|group
|An ID for the group of events this block is associated with.
|type
|Type of this event.
|isBlank
|Whether or not the event was constructed without necessary parameters (to be populated by fromJson).
|workspaceId
|The workspace identifier for this event.
|recordUndo
|Whether this event is undoable or not.
|isUiEvent
|Whether or not the event is a UI event.
Methods index
|Method
|Description
|toJson
|Encode the event as JSON.
|isNull
|Does this event record any change of state?
|run
|Run an event.
|getEventWorkspace_
|Get workspace the event belongs to.
Constructors
Constructor
new UiBase(opt_workspaceId?): UiBase;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_ui_base.ts:38
Parameters
|Parameter
|Type
|Description
opt_workspaceId?
string
|The workspace identifier for this event. Undefined for a blank event.
Returns
UiBase
Overrides
Properties
group
group: string;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:38
An ID for the group of events this block is associated with.
Groups define events that should be treated as an single action from the user's perspective, and should be undone together.
Inherited from
type
type: string = '';
Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:47
Type of this event.
Inherited from
isBlank
isBlank: boolean = true;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_ui_base.ts:25
Whether or not the event was constructed without necessary parameters (to be populated by fromJson).
Overrides
workspaceId
workspaceId: string;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_ui_base.ts:26
The workspace identifier for this event.
Overrides
recordUndo
recordUndo: boolean = false;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_ui_base.ts:29
Whether this event is undoable or not.
Overrides
isUiEvent
isUiEvent: boolean = true;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_ui_base.ts:32
Whether or not the event is a UI event.
Overrides
Methods
toJson()
toJson(): AbstractEventJson;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:59
Encode the event as JSON.
Returns
JSON representation.
Inherited from
isNull()
isNull(): boolean;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:91
Does this event record any change of state?
Returns
boolean
True if null, false if something changed.
Inherited from
run()
run(_forward): void;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:100
Run an event.
Parameters
|Parameter
|Type
|Description
_forward
boolean
|True if run forward, false if run backward (undo).
Returns
void
Inherited from
getEventWorkspace_()
getEventWorkspace_(): Workspace;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:111
Get workspace the event belongs to.
Returns
The workspace the event belongs to.
Throws
if workspace is null.