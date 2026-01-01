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Class: UiBase

Defined in: packages/blockly/core/events/events_ui_base.ts:24

Base class for a UI event. UI events are events that don't need to be sent over the wire for multi-user editing to work (e.g. scrolling the workspace, zooming, opening toolbox categories). UI events do not undo or redo.

Property Description group An ID for the group of events this block is associated with. type Type of this event. isBlank Whether or not the event was constructed without necessary parameters (to be populated by fromJson). workspaceId The workspace identifier for this event. recordUndo Whether this event is undoable or not. isUiEvent Whether or not the event is a UI event.

Method Description toJson Encode the event as JSON. isNull Does this event record any change of state? run Run an event. getEventWorkspace_ Get workspace the event belongs to.

new UiBase ( opt_workspaceId ? ) : UiBase ;



Defined in: packages/blockly/core/events/events_ui_base.ts:38

Parameter Type Description opt_workspaceId? string The workspace identifier for this event. Undefined for a blank event.

UiBase

Abstract . constructor

group : string ;



Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:38

An ID for the group of events this block is associated with.

Groups define events that should be treated as an single action from the user's perspective, and should be undone together.

Abstract . group

type : string = '' ;



Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:47

Type of this event.

Abstract . type

isBlank : boolean = true ;



Defined in: packages/blockly/core/events/events_ui_base.ts:25

Whether or not the event was constructed without necessary parameters (to be populated by fromJson).

Abstract . isBlank

workspaceId : string ;



Defined in: packages/blockly/core/events/events_ui_base.ts:26

The workspace identifier for this event.

Abstract . workspaceId

recordUndo : boolean = false ;



Defined in: packages/blockly/core/events/events_ui_base.ts:29

Whether this event is undoable or not.

Abstract . recordUndo

isUiEvent : boolean = true ;



Defined in: packages/blockly/core/events/events_ui_base.ts:32

Whether or not the event is a UI event.

Abstract . isUiEvent

toJson ( ) : AbstractEventJson ;



Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:59

Encode the event as JSON.

AbstractEventJson

JSON representation.

Abstract . toJson

isNull ( ) : boolean ;



Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:91

Does this event record any change of state?

boolean

True if null, false if something changed.

Abstract . isNull

run ( _forward ) : void ;



Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:100

Run an event.

Parameter Type Description _forward boolean True if run forward, false if run backward (undo).

void

Abstract . run

getEventWorkspace_ ( ) : Workspace ;



Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:111

Get workspace the event belongs to.

Workspace

The workspace the event belongs to.

if workspace is null.