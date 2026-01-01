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Class: VarCreate

Defined in: packages/blockly/core/events/events_var_create.ts:27

Notifies listeners that a variable model has been created.

Extends

Properties index

PropertyDescription
workspaceIdThe workspace identifier for this event.
groupAn ID for the group of events this block is associated with.
recordUndoWhether this event is undoable or not.
isUiEventWhether or not the event is a UI event.
isBlankWhether or not the event was constructed without necessary parameters (to be populated by fromJson).
varIdThe ID of the variable this event references.
typeType of this event.
varTypeThe type of the variable that was created.
varNameThe name of the variable that was created.

Methods index

MethodDescription
isNullDoes this event record any change of state?
getEventWorkspace_Get workspace the event belongs to.
toJsonEncode the event as JSON.
runRun a variable creation event.

Constructors

Constructor

new VarCreate(opt_variable?): VarCreate;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_var_create.ts:39

Parameters

ParameterTypeDescription
opt_variable?IVariableModel<IVariableState>The created variable. Undefined for a blank event.

Returns

VarCreate

Overrides

VarBase.constructor

Properties

workspaceId?

optional workspaceId?: string = undefined;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:30

The workspace identifier for this event.

Inherited from

VarBase.workspaceId

group

group: string;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:38

An ID for the group of events this block is associated with.

Groups define events that should be treated as an single action from the user's perspective, and should be undone together.

Inherited from

VarBase.group

recordUndo

recordUndo: boolean;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:41

Whether this event is undoable or not.

Inherited from

VarBase.recordUndo

isUiEvent

isUiEvent: boolean = false;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:44

Whether or not the event is a UI event.

Inherited from

VarBase.isUiEvent

isBlank

isBlank: boolean = true;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_var_base.ts:28

Whether or not the event was constructed without necessary parameters (to be populated by fromJson).

Inherited from

VarBase.isBlank

varId?

optional varId?: string;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_var_base.ts:30

The ID of the variable this event references.

Inherited from

VarBase.varId

type

type: EventType = EventType.VAR_CREATE;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_var_create.ts:28

Type of this event.

Overrides

VarBase.type

varType?

optional varType?: string;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_var_create.ts:31

The type of the variable that was created.

varName?

optional varName?: string;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_var_create.ts:34

The name of the variable that was created.

Methods

isNull()

isNull(): boolean;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:91

Does this event record any change of state?

Returns

boolean

True if null, false if something changed.

Inherited from

VarBase.isNull

getEventWorkspace_()

getEventWorkspace_(): Workspace;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:111

Get workspace the event belongs to.

Returns

Workspace

The workspace the event belongs to.

Throws

if workspace is null.

Inherited from

VarBase.getEventWorkspace_

toJson()

toJson(): VarCreateJson;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_var_create.ts:54

Encode the event as JSON.

Returns

VarCreateJson

JSON representation.

Overrides

VarBase.toJson

run()

run(forward): void;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_var_create.ts:102

Run a variable creation event.

Parameters

ParameterTypeDescription
forwardbooleanTrue if run forward, false if run backward (undo).

Returns

void

Overrides

VarBase.run