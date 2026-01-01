Class: VarDelete
Defined in: packages/blockly/core/events/events_var_delete.ts:22
Notifies listeners that a variable model has been deleted.
Extends
Properties index
|Property
|Description
|workspaceId
|The workspace identifier for this event.
|group
|An ID for the group of events this block is associated with.
|recordUndo
|Whether this event is undoable or not.
|isUiEvent
|Whether or not the event is a UI event.
|isBlank
|Whether or not the event was constructed without necessary parameters (to be populated by fromJson).
|varId
|The ID of the variable this event references.
|type
|Type of this event.
|varType
|The type of the variable that was deleted.
|varName
|The name of the variable that was deleted.
Methods index
|Method
|Description
|isNull
|Does this event record any change of state?
|getEventWorkspace_
|Get workspace the event belongs to.
|toJson
|Encode the event as JSON.
|run
|Run a variable deletion event.
Constructors
Constructor
new VarDelete(opt_variable?): VarDelete;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_var_delete.ts:32
Parameters
|Parameter
|Type
|Description
opt_variable?
IVariableModel<
IVariableState>
|The deleted variable. Undefined for a blank event.
Returns
VarDelete
Overrides
Properties
workspaceId?
optional workspaceId?: string = undefined;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:30
The workspace identifier for this event.
Inherited from
group
group: string;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:38
An ID for the group of events this block is associated with.
Groups define events that should be treated as an single action from the user's perspective, and should be undone together.
Inherited from
recordUndo
recordUndo: boolean;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:41
Whether this event is undoable or not.
Inherited from
isUiEvent
isUiEvent: boolean = false;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:44
Whether or not the event is a UI event.
Inherited from
isBlank
isBlank: boolean = true;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_var_base.ts:28
Whether or not the event was constructed without necessary parameters (to be populated by fromJson).
Inherited from
varId?
optional varId?: string;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_var_base.ts:30
The ID of the variable this event references.
Inherited from
type
type: EventType = EventType.VAR_DELETE;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_var_delete.ts:23
Type of this event.
Overrides
varType?
optional varType?: string;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_var_delete.ts:25
The type of the variable that was deleted.
varName?
optional varName?: string;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_var_delete.ts:27
The name of the variable that was deleted.
Methods
isNull()
isNull(): boolean;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:91
Does this event record any change of state?
Returns
boolean
True if null, false if something changed.
Inherited from
getEventWorkspace_()
getEventWorkspace_(): Workspace;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:111
Get workspace the event belongs to.
Returns
The workspace the event belongs to.
Throws
if workspace is null.
Inherited from
toJson()
toJson(): VarDeleteJson;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_var_delete.ts:47
Encode the event as JSON.
Returns
JSON representation.
Overrides
run()
run(forward): void;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_var_delete.ts:95
Run a variable deletion event.
Parameters
|Parameter
|Type
|Description
forward
boolean
|True if run forward, false if run backward (undo).
Returns
void