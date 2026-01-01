Interface: AbstractEventJson
Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:126
Extended by
BlockBaseJson
BlockDragJson
BubbleOpenJson
ClickJson
CommentBaseJson
CommentDragJson
SelectedJson
ThemeChangeJson
ToolboxItemSelectJson
TrashcanOpenJson
VarBaseJson
ViewportChangeJson
Properties index
|Property
|Description
|type
|-
|group
|-
Properties
type
type: string;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:127
group
group: string;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:128