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Interface: AbstractEventJson

Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:126

Extended by

Properties index

PropertyDescription
type-
group-

Properties

type

type: string;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:127

group

group: string;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:128