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Interface: BlockChangeJson

Defined in: packages/blockly/core/events/events_block_change.ts:251

Extends

Properties index

PropertyDescription
type-
group-
blockId-
element-
name-
newValue-
oldValue-
disabledReason-

Properties

type

type: string;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:127

Inherited from

BlockBaseJson.type

group

group: string;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:128

Inherited from

BlockBaseJson.group

blockId

blockId: string;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_block_base.ts:86

Inherited from

BlockBaseJson.blockId

element

element: string;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_block_change.ts:252

name?

optional name?: string;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_block_change.ts:253

newValue

newValue: unknown;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_block_change.ts:254

oldValue

oldValue: unknown;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_block_change.ts:255

disabledReason?

optional disabledReason?: string;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_block_change.ts:256